Le semifinali di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza 2025/2026 hanno decretato le due finaliste: Iglesias e Tempio si contenderanno il trofeo nella sfida decisiva.

Il Tempio compie l'impresa e travolge per 5-1 l’Atletico Uri, ribaltando lo 0-1 dell’andata. I giallorossi passano in vantaggio al 20’ con Ricci, ma i “galletti” reagiscono subito: tra il 25’ e il 32’ Bringas firma una doppietta che vale il sorpasso. Nella ripresa la squadra di Cantara dilaga con la doppietta di Lemiechesky e il sigillo finale di Zirolia.

L’Iglesias supera invece il Villasimius per 2-1, conquistando la qualificazione dopo l’1-1 dell’andata. I minerari sbloccano il match al 30’ con Crivellaro; nel recupero del primo tempo arriva il momentaneo pareggio di Cruz. Al 79’ è Cancellieri a firmare il gol decisivo che regala all’Iglesias la prima finale della sua storia nella competizione.

Il Tempio torna così a giocarsi il trofeo già vinto nella stagione 2003/2004, mentre per l’Iglesias sarà un’occasione assolutamente inedita.

