L’intervento
04 dicembre 2025 alle 08:47
Cagliari, in via Lombardia cadono calcinacci: danneggiata un’autoSul posto i vigili del fuoco
Momenti di apprensione a Cagliari, in via Lombardia 27, quando frammenti di intonaco si sono staccati da un palazzo abitato da famiglie e studenti.
Per fortuna non ci sono feriti, ma un’auto parcheggiata sotto l’edificio è stata danneggiata. I vigili del fuoco stanno ancora operando per la messa in sicurezza.
