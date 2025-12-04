Momenti di apprensione a Cagliari, in via Lombardia 27, quando frammenti di intonaco si sono staccati da un palazzo abitato da famiglie e studenti.

Per fortuna non ci sono feriti, ma un’auto parcheggiata sotto l’edificio è stata danneggiata. I vigili del fuoco stanno ancora operando per la messa in sicurezza.

© Riproduzione riservata