Il Circolo di lettura Dolia promuove un ciclo di incontri dedicato a uno dei temi più attuali e rilevanti per famiglie, commercianti e artigiani, proprietari e giovani alla ricerca di una sistemazione stabile: la disciplina delle locazioni. L’iniziativa, che si terrà il 6 dicembre con inizio alle 18, nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un percorso informativo chiaro, completo e aggiornato, capace di orientare in un ambito spesso percepito come complesso e in costante evoluzione.

A guidare il confronto saranno l’avvocato Marco Cuccu, segretario regionale del Sunia e componente del direttivo nazionale, specializzato in diritto civile e tematiche abitative, e la collega Ester Deplano, professionista con esperienza nel settore. I relatori accompagneranno il pubblico attraverso un’analisi articolata dei diversi aspetti che caratterizzano il rapporto locativo, dalla stipula del contratto alle dinamiche che regolano la gestione quotidiana dell’immobile.

Il programma affronterà in modo approfondito:

Le principali tipologie di contratti di locazione: canone libero, canone concordato, transitori, locazioni per studenti, con particolare attenzione ai requisiti, alle agevolazioni fiscali e agli obblighi reciproci tra proprietario e conduttore.

Diritti e doveri delle parti: manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione delle spese, cauzione, rinnovi, disdette e risoluzioni contrattuali, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a prevenire contenziosi e a gestire correttamente le criticità più frequenti.

Il contesto abitativo del Sud Sardegna: particolare spazio sarà dedicato all’attuale situazione del territorio, segnato da una crescente tensione abitativa che rende necessario un intervento informativo e culturale a supporto dei cittadini e delle fasce più fragili.

Cenni sull’housing sociale: una panoramica sulle opportunità offerte da questo strumento, inteso come possibile risposta alle esigenze abitative emergenti, con un accenno ai modelli più diffusi e alle prospettive di sviluppo locale.

Il ciclo di incontri rappresenta un’occasione per approfondire una materia di grande impatto sulla vita quotidiana di un numero sempre maggiore di persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle corrette procedure da seguire.

Si inizia sabato 6 dicembre col primo appuntamento.

