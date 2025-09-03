Si sono giocati oggi quattro incontri validi per i sedicesimi della Coppa Italia di Promozione. La gara di andata tra Arborea e Tharros è terminata 4-2. Il ritorno, a campi invertiti, è previsto mercoledì 9 settembre alle 19. Ospiti avanti in avvio di gara con Gianoli. L’Arborea pareggia con Szafran e va avanti con Capraro. Lonis firma il 2-2. I padroni di casa realizzano il 3-2 con Mascia. Chiude Pibiri.

Per la seconda giornata dei triangolari si sono disputate Castiadas-Baunese 6-0 (ha riposato lo Jerzu, nella prima giornata Baunese-Jerzu 1-2), Vecchio Borgo Sant’Elia-Calcio Pirri 3-1 (ha riposato il Selargius, prima giornata Pirri-Selargius 1-2) e, Macomerese-Thiesi 0-2 ( ha riposato riposa il Bosa, prima giornata Bosa-Macomerese 4-0).

Per il Castiadas a segno al 7’ pt e al 28’ pt Pulcrano, al 26’ pt e al 22’ st Ornano, al 42’ pt Miranda e al 30’ st Balloi. Vittoria in rimonta per il Vecchio Borgo: Pirri avanti con Porru, poi il pareggio la tripletta di Mastroprieto per i cagliaritani. Per il Thiesi vittorioso con la Macomerese marcature di Canu e Falchi.

Le gare di ritorno e quelle della terza giornata dei triangolari si disputeranno tra sabato 6 e domenica 7 settembre. Sabato si giocano: alle 17 Bonorva-Atletico Bono (andata 1-2), alle 17.30 Samugheo-Ghilarza (1-1) e alle 18 Tuttavista-Ozierese (1-7). Domenica alle 17, invece, sono in programma Campanedda-Li Punti (2-2), Coghinas-Castelsardo (1-1), Freccia Parte Montis-Terralba (1-3), Luogosanto-Arzachena (1-1), San Giorgio Perfugas-Alghero (1-6), Tonara-Ovodda (2-2), Usinese-Stintino (1-0), Uta-Cus Cagliari (1-1) e Villacidrese-Guspini (2-3). Per quanto riguarda i triangolari, Jerzu-Castiadas (riposa Baunese), Selargius-Vecchio Borgo Sant’Elia (riposa Pirri) e Thiesi-Bosa (riposa Macomerese).

© Riproduzione riservata