Roberto Vardeu e Francesco Aloia lasciano il Tavolara. La società li ringrazia per il contributo umano e sportivo offerto in questo anno e mezzo vissuto insieme.

«In campo e fuori avete dimostrato professionalità, impegno e attaccamento alla maglia, lasciando un segno importante nel nostro percorso. Da parte di tutta la società e il presidente un grazie di cuore e un sincero in bocca al lupo per il proseguo della vostra carriera sportiva».

