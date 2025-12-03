calcio
03 dicembre 2025 alle 22:43
Seconda categoria: Aloia e Verdeu lasciano il TavolaraLa società li ringrazia per il contributo umano e sportivo offerto in questo anno e mezzo vissuto insieme
Roberto Vardeu e Francesco Aloia lasciano il Tavolara. La società li ringrazia per il contributo umano e sportivo offerto in questo anno e mezzo vissuto insieme.
«In campo e fuori avete dimostrato professionalità, impegno e attaccamento alla maglia, lasciando un segno importante nel nostro percorso. Da parte di tutta la società e il presidente un grazie di cuore e un sincero in bocca al lupo per il proseguo della vostra carriera sportiva».
