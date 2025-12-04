È di una vittoria e una sconfitta il bilancio delle oristanesi al termine dei due recuperi della 12sima giornata di andata del girone A del campionato di Promozione regionale di calcio. Vince il Samugheo, sul campo del Tonara; la Tharros, invece, in trasferta contro la capolista Guspini.

L’undici allenato da Giorgio Ferraro si impone per 0-1, grazie ad un gol su rigore procurato e segnato da Sardu, a metà ripresa. Per il Samugheo arriva così la sesta vittoria stagionale che vale anche l’accesso alla zona play off, a quota 22, ai danni dell’Arborea (che ha 21 punti). Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno il Calcio Pirri.

La Tharros, invece, cade a Furtei, contro il Guspini per 2-0. Un gol per tempo (autori Chessa e Marcon) regala la vittoria alla formazione di casa che, così, raggiunge in vetta alla classifica il Castiadas. La formazione allenata da Frongia e Pinna, invece, mantiene una posizione di centro classifica, distante solamente 4 punti dalla zona playoff. Domenica la Tharros è attesa dal derby contro la Freccia Parte Montis, squadra alla ricerca di punti importanti in chiave playoff.

