L'Accademia Sulcitana, seconda nel girone A della Prima categoria, si rafforza con l'acquisto del centrocampista Christian Ruggeri, classe 1999.

Arriva dallo Jerzu ( Promozione). L'operazione  dimostra le ambizioni della società . come detto seconda del girone A a pari punti del Tertenia e a sei lunghezze dalla capolista Decimo 07. Un girone molto difficile con sqadre del calibro di La Palma, Decimoputzu, Gialeto.

© Riproduzione riservata