Calcio
04 dicembre 2025 alle 10:19
Prima categoria, l'Accademia Sulcitata ingaggia il centrocampista Cristian RuggeriClasse 1999, arriva dallo Jerzu (Promozione)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Accademia Sulcitana, seconda nel girone A della Prima categoria, si rafforza con l'acquisto del centrocampista Christian Ruggeri, classe 1999.
Arriva dallo Jerzu ( Promozione). L'operazione dimostra le ambizioni della società . come detto seconda del girone A a pari punti del Tertenia e a sei lunghezze dalla capolista Decimo 07. Un girone molto difficile con sqadre del calibro di La Palma, Decimoputzu, Gialeto.
© Riproduzione riservata