Padru capitale del downhill. La Sardegna debutta nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, specialità Gravity, con una tappa extra circuito che andrà in scena il 6 e 7 dicembre sulle piste galluresi.

In particolare, sarà la spettacolare pista di Sas Taras, nel Monte Nieddu, a ospitare l’evento Nazionale Downhill Comune di Padru 2025, organizzato dall’ASD Olbia Racing Team in collaborazione col Comune di Padru e col patrocinio della Regione Sardegna. Un tracciato tecnico e mozzafiato: 1500 metri di lunghezza, una media di 40 km/h con punte di 60 km/h, drop e salti artificiali da 15 metri. Una discesa, sul costone del Monte Nieddu, che metterà alla prova i migliori piloti d’Italia e richiederà precisione, audacia e massima abilità di guida.

Tra gli atleti in gara Gianluca Cara, più volte campione regionale di Downhill e stabilmente nella top 10 italiana: l’atleta di punta dell’Olbia Racing Team sarà uno dei protagonisti più attesi della competizione.

Sabato 6 dicembre si svolgeranno le qualifiche, decisive per stabilire l’ordine di partenza della gara che avrà inizio alle 9 del giorno successivo, domenica 7 dicembre. L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito.

