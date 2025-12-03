Downhill, in Gallura nel fine settimana l’evento nazionaleTra i protagonisti il campione regionale Gianluca Cara
Padru capitale del downhill. La Sardegna debutta nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, specialità Gravity, con una tappa extra circuito che andrà in scena il 6 e 7 dicembre sulle piste galluresi.
In particolare, sarà la spettacolare pista di Sas Taras, nel Monte Nieddu, a ospitare l’evento Nazionale Downhill Comune di Padru 2025, organizzato dall’ASD Olbia Racing Team in collaborazione col Comune di Padru e col patrocinio della Regione Sardegna. Un tracciato tecnico e mozzafiato: 1500 metri di lunghezza, una media di 40 km/h con punte di 60 km/h, drop e salti artificiali da 15 metri. Una discesa, sul costone del Monte Nieddu, che metterà alla prova i migliori piloti d’Italia e richiederà precisione, audacia e massima abilità di guida.
Tra gli atleti in gara Gianluca Cara, più volte campione regionale di Downhill e stabilmente nella top 10 italiana: l’atleta di punta dell’Olbia Racing Team sarà uno dei protagonisti più attesi della competizione.
Sabato 6 dicembre si svolgeranno le qualifiche, decisive per stabilire l’ordine di partenza della gara che avrà inizio alle 9 del giorno successivo, domenica 7 dicembre. L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito.