Tra gli obiettivi di mercato dell’Olbia Romi Fuke indica un paio di difensori e un attaccante. Per cominciare.

L’imprenditore che si candida a dare un futuro al club gallurese si è presentato ufficialmente ieri confidando di poter raggiungere “un primo accordo di massima con la proprietà entro una settimana, dieci giorni”. Fondamentale la data del 18 dicembre, entro la quale Swiss Pro e i soci di minoranza dovranno decidere come partecipare alla ricapitalizzazione per compensare le perdite del bilancio relativo alla stagione 2023/24, pari a poco meno di un milione 900mila euro.

Intanto, Fuke ha ben presente l’emergenza che grava sulla squadra in termini di defezioni, anche a centrocampo, dove l’Olbia ha perso in poco tempo Maspero, Staffa e Lobrano. “La difesa è una priorità, poi chiaramente ci muoveremo anche sul resto perché la squadra va rinforzata assolutamente per non perdere la categoria”, spiega Fuke, che annuncia due nuovi innesti in arrivo e sottolinea la stima e la fiducia nei confronti dell’allenatore Giancarlo Favarin, facendo i complimenti a tutto il gruppo per i risultati ottenuti nonostante le difficoltà.

A proposito di emergenza-giocatori in difesa, domenica, nel finale della partita con la capolista Scafatese, pareggiata 1-1, Petrone ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e potrebbe saltare l’anticipo di sabato con la vice primatista Trastevere. Dopo aver scontato due turni di squalifica, per la trasferta romana della 15ª giornata del campionato di Serie D torna invece a disposizione a centrocampo Biancu. Infine la buona notizia che Putzu potrebbe accelerare i tempi di recupero post infortunio.

