Grande successo a Villasimius per la prima edizione del "Trofeo Città di Villasimius", organizzato dalla Donori Bike Team di Nicola Schirru con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Villasimius.

I corridori hanno percorso per sette volte un circuito di 6,4 chilometri con 81 metri di dislivello per un totale di quasi 45 chilometri e 567 metri di dislivello positivo. Un centinaio i corridori presenti. A tagliare per primo il traguardo Paolo Murroni della Masbike Team Nils Gruppo Melis davanti a Dimitri Calabrese della 4 Mori Bike ed Eros Piras della Donori Bike. Tra le donne vittoria per Ariana Perdisci della Sestu Bike su Doriana Mascia della Donori Bike ed Elena Lai della Team Bike Academy. Gino Mameli è stato lo speaker ufficiale della manifestazione.

A Quartu, il giovane Orlando Pitzianti grande protagonista al 4° “Memorial Pitzanti Orlando 2024”, 8° Trofeo sole e mare, organizzato dalla Sestu Bike. La gara si è disputata a Quartu Sant’Elena sul circuito cittadino di 3 chilometri da ripetere quindici volte. L’atleta della Sestu Bike in una volata a tre ha battuto il fortissimo Eros Piras della Donori Bike e Paolo Morbiato del Club ciclistico Acido Lattico. La volata del primo gruppo all’inseguimento è stata vinta da Omar Vargiu della SBS Team. Nella categoria femminile successo per Ariana Perdisci della Sestu Bike che ha preceduto Cristiana Murru della Donori Bike e Nadia Cherchi sempre della Donori Bike.

