Due colpi e una riconferma per la Verde Isola nelle ultime ore. Sono ufficiali gli acquisti di Santiago Moncada e Alberto Tiddia, mentre Alessio Mastromarino è pronto ad iniziare la sua seconda stagione con i colori gialloverdi. Moncada si tratta di un centrocampista classe 2007 proveniente dal settore giovanile dell'Atletico Bucaramanga in Colombia. Il suo innesto andrà a rinforzare una mediana che si comporrà anche di Alberto Tiddia.

Anche lui centrocampista, classe 2001, che si unisce alla Verde Isola portando esperienza e numeri. Tiddia infatti, dopo il Buggerru in Seconda Categoria, ha sempre militato tra Promozione Prima Categoria con le maglie di Luogosanto, Gonnosfanadiga e Villamassargia.

Per Mastromarino invece è una riconferma ben voluta dalla dirigenza gialloverde: soprannominato "Kawasaki" dal tecnico Albertino, garantisce velocità ed esplosività sull'esterno. Nella scorsa annata ha contribuito ampiamente alla risalita della Verde Isola dai bassifondi della classifica sino al quarto posto.

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