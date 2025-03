Fra le oltre 4.000 società affiliate alla Federazione Italiana Tennis e Padel ce n‘è una sola a poter vantare la bellezza di cinque formazioni in gara nei campionati nazionali a squadre di tennis, fra Serie A e Serie B. Si tratta del Tc Cagliari: un primato tricolore che testimonia meglio di qualsiasi altro numero il costante impegno del circolo, che nelle più prestigiose competizioni a squadre ha individuato da tempo il mezzo ideale per favorire lo sviluppo dei propri vivai. Perché sulla terra battuta di Monte Urpinu, come ripete spesso il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello, i campionati sono interpretati come un modo per far fare esperienza ai più giovani, sia mettendoli a contatto con giocatori e giocatrici di alto livello, sia dando loro la responsabilità di difendere i colori del club in giro per l’Italia. In attesa di ritrovare i team femminili di Serie A1 e Serie A2, entrambi impegnati da ottobre, a Cagliari è iniziato il periodo di avvicinamento in vista del via della Serie B, che fra B1 e B2 vedrà impegnate tre formazioni, in campo a partire da venerdì 25 aprile. Il team di punta sarà di nuovo quello maschile di Serie B1, che nel 2024 sfiorò la promozione in A2 e ci riproverà partendo dal girone 1, con una rosa che unisce l’esperienza di alcuni senatori alla voglia di emergere dei giovani del vivaio.

Un team maschile anche nella B2, neopromosso dalla C dopo aver superato il tabellone nazionale nel 2024: debutteranno in un girone 7 che vedrà la squadra impegnata in trasferte in Puglia, Lazio e Calabria.

Prima esperienza in Serie B2 anche per l’altra formazione capace lo scorso anno di conquistare la promozione dalla C nei play-off nazionali, quella femminile, che parte con una rosa ben attrezzata e dunque ottime chance di fare strada nel Girone 3.

Finita qui? Tutt’altro, perchè anche in Serie C, massimo campionato regionale, il circolo cagliaritano è rappresentato da tre formazioni, una maschile e due femminili, impegnate nella fase a gironi che proseguirà fino al 30 marzo (per le donne) e al 4 maggio (per gli uomini). Anche in questo caso grande spazio ai giovani del vivaio, chiamati a fare esperienza in vista di un possibile passaggio nelle formazioni delle categorie superiori.

E per non farsi mancare nulla, il Tc Cagliari ha un posto anche nei campionati nazionali di padel, con una squadra femminile in Serie B, la stessa che nel 2024 arrivò ai play-off per la promozione in A. Le sarde ci riprovano dodici mesi più tardi e l’avvio di domenica è stato incoraggiante, con un successo per 2-1 in rimonta contro il Country Club di Castenaso (Bologna).

“Siamo orgogliosi che il Tennis club Cagliari si distingua come una realtà unica nel panorama tennistico italiano – ha detto Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico – Il primato di cinque squadre di tennis fra Serie A e B testimonia la dedizione, l’impegno e la passione che il club dedica ogni giorno al tennis e anche al padel, non solo nell’alto livello ma soprattutto nel promuovere la crescita di giovani talenti. Siamo consapevoli che sia necessario costruire una base solida, formata da giocatori del vivaio provenienti dalla nostra scuola tennis, affinché il progetto si sviluppi in modo strutturato e credibile. Questo risultato ribadisce come il Tennis club Cagliari sia un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale”.

© Riproduzione riservata