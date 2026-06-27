L’ASD Ghilarza Calcio annuncia l’ingaggio dell'attaccante Eichioya Courage classe 1996.

Oltre 60 gol negli ultimi 5 campionati: prima con Sporting Sassari e Florinas, poi nelle ultime 3 stagioni a Badesi. Anche nel periodo Covid non si è fermato, giocando mezza stagione a Siligo prima che la pandemia interrompesse tutto. Seconda punta strutturata, Courage fa della profondità e dell’uno contro uno le sue armi migliori. Fisico, rapidità e fiuto del gol: le qualità che servono per il reparto avanzato giallorosso.

Di origine nigeriana, Eichioya è in Sardegna da oltre dieci anni. Vive a Sassari, dove ha costruito la sua famiglia con la moglie e le due bambine. Una storia di radicamento, lavoro e passione per questa terra. A Ghilarza ritrova Simone Deliperi, che ne ha caldeggiato fortemente l’arrivo. Il presidente Fabrizio Miscali e il direttore sportivo Massimo Mura lo hanno accolto nella sede sociale augurandogli buon campionato 2026-27.

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