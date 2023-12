Ottima prima parte di stagione per la matricola Villasimius. La matricola sarrabese, tornata in Eccellenza dopo l’ultima apparizione del 2009/2010, ha chiuso il girone di andata in sesta posizione con un bel bottino di 25 punti.

Un grande girone d’andata che, probabilmente, sarebbe potuto essere anche migliore se non fosse stato per diversi infortuni come quello di Matteo Argiolas, uno dei migliori acquisti della campagna di mercato estiva. I gialloblù sono ad un solo punto dalla zona playoff.

«Siamo molto contenti per questa prima parte di stagione», dicono il tecnico Nicola Manunza e il suo vice Thomas Congia. «I ragazzi hanno fatto veramente bene. E ci manca anche qualche punto. Siamo però a soli sette punti di vantaggio dalla zona playout e non bisogna abbassare la guardia. Il girone di ritorno sarà durissimo. Gran parte della squadre si è rinforzata. Dobbiamo continuare su questa strada senza cali di concentrazione. Il nostro obiettivo», chiudono, «è quello di cercare di raggiungere quanto prima la salvezza, poi si vedrà».

Alla ripresa del torneo, sabato 6 gennaio 2024, il Villasimius ospiterà il Li Punti. Uno scontro diretto per la salvezza. I migliori anni calcistici del Villasimius sono quelli dal 2005 al 2009, quando alla presidenza c'era l'imprenditore Luca Dessì, attuale sindaco del paese. Quella fu davvero una grande corazzata con giocatori del calibro l'ex Tottenham Mauricio Taricco, Pibiri, Cadeddu, Murru e tanti altri. Nella stagione 2007/2008 sfiorò i playoff per la Serie D.

