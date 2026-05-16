La festa dei 100 anni l’hanno organizzata oggi nella palestra comunale, sul parquet verde dove si divertono gli sportivi. Ermelinda Garau è la nuova centenaria di Loceri, dove è nata il 15 maggio 1926. Ermelinda Garau, vedova da tempo, è cresciuta in una famiglia di contadini ed è stata la primogenita di sei fratelli. Insieme al marito, muratore, ha costruito con sacrificio e dedizione una famiglia composta da tre figli, tre nipoti e quattro pronipoti. Donna forte e instancabile, ha continuato a dedicarsi all’orto fino a pochi anni fa, mantenendo ancora oggi grande lucidità e spirito vitale.

Alla festa hanno preso parte, oltre ai bambini dell’Acr, anche il sindaco, Gianfranco Lecca, e l’assessore al Turismo, Enrico Pistis, che hanno consegnato a nonna Ermelinda una targa celebrativa a nome dell’intera comunità, che con nonna Ermelinda e i suoi familiari ha voluto condividere il traguardo importante con affetto e riconoscenza, come testimonianza di una generazione che ha attraversato un secolo di storia custodendo valori di famiglia, lavoro e solidarietà. Tutti insieme si sono stretti attorno alla neo centenaria, che ha festeggiato con una maxi torta preparata dal servizio catering curato da un'impresa di Tortolì.

© Riproduzione riservata