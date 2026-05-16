Loceri, festa di paese in palestra per i cento anni di Ermelinda GarauFino a pochi anni fa si dedicava ancora all’orto di famiglia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La festa dei 100 anni l’hanno organizzata oggi nella palestra comunale, sul parquet verde dove si divertono gli sportivi. Ermelinda Garau è la nuova centenaria di Loceri, dove è nata il 15 maggio 1926. Ermelinda Garau, vedova da tempo, è cresciuta in una famiglia di contadini ed è stata la primogenita di sei fratelli. Insieme al marito, muratore, ha costruito con sacrificio e dedizione una famiglia composta da tre figli, tre nipoti e quattro pronipoti. Donna forte e instancabile, ha continuato a dedicarsi all’orto fino a pochi anni fa, mantenendo ancora oggi grande lucidità e spirito vitale.
Alla festa hanno preso parte, oltre ai bambini dell’Acr, anche il sindaco, Gianfranco Lecca, e l’assessore al Turismo, Enrico Pistis, che hanno consegnato a nonna Ermelinda una targa celebrativa a nome dell’intera comunità, che con nonna Ermelinda e i suoi familiari ha voluto condividere il traguardo importante con affetto e riconoscenza, come testimonianza di una generazione che ha attraversato un secolo di storia custodendo valori di famiglia, lavoro e solidarietà. Tutti insieme si sono stretti attorno alla neo centenaria, che ha festeggiato con una maxi torta preparata dal servizio catering curato da un'impresa di Tortolì.