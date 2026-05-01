Busachese-Circolo Ricreativo Arborea, spareggio per la promozione in Prima categoriaSi gioca domenica a Oristano
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Domenica 3 maggio, alle ore 17, al campo sportivo comunale “Tharros” di Oristano si giocherà lo spareggio promozione tra Busachese e Circolo Ricreativo Arborea del girone D della Seconda categoria.
Una partita che vale un’intera stagione: la squadra vincente conquisterà il diritto di partecipare al prossimo campionato regionale di 1ª Categoria 2026/2027, centrando così l’obiettivo più ambito. La formazione sconfitta, invece, dovrà proseguire il proprio cammino attraverso i playoff, accedendovi come seconda classificata del girone D.
Sul campo neutro di Oristano si preannuncia una gara intensa e combattuta, con entrambe le compagini determinate a sfruttare l’occasione per il salto di categoria. L’equilibrio che ha caratterizzato il campionato lascia presagire un confronto aperto fino all’ultimo minuto.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora la situazione di equilibrio dovesse persistere, saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice, secondo quanto previsto dal regolamento vigente.
Tutti gli ingredienti sono presenti per una grande giornata di sport, con tifosi e appassionati pronti a sostenere le proprie squadre in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo istante.