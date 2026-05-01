Sarà il Tempio la finalista dei playoff regionali. I galletti superano la Nuorese al Frogheri grazie a una rete di Bringas allo scadere del primo tempo e staccano il pass per l’ultimo atto. Ora li attende l’Ilva: andata il 6 maggio a Tempio, ritorno il 10 maggio a campi invertiti.

Avvio vivace, con il Tempio subito pericoloso: al 7’ Malese sfiora il palo con una conclusione insidiosa. Al 25’ è Bringas a salire in cattedra, ma il suo colpo di testa su calcio d’angolo si stampa sulla traversa. Il gol è però nell’aria e arriva al 40’: angolo di Malesa e incornata vincente dello stesso Bringas, che sblocca il risultato.

Nella ripresa la Nuorese aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma il Tempio si difende con ordine e gestisce il vantaggio senza concedere grandi occasioni, portando a casa una vittoria preziosa.

Nuorese (4-4-2): Mascia, Catte (15’ st Falchi, 28’ st Demurtas), Aru, Carraro, Dessolis, Puddu, Cadau, Tanda, Caggiu, Cocco (23’ st Cossu), Manca. In panchina Ruggiu, Argiolas, Floris, Caddeo, Filia, Todde. Allenatore Claudio Bonomi.

Tempio (4-4-2): Idrissi, Malesa, Gning, Bringas, Sosa, Sanna, Masia (18’ st Montisci), Coradduzza, Casu, Lemiechevsky, Spano (37’ st Zirolia). In panchina Inzaina, Solinas, Carboni, Nativi, Caverzan. Allenatore Giuseppe Cantara.

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo di Parma.

Reti: pt 40’ Bringas.

Note: ammoniti Aru e Dessolis (Nuorese) e Gning e Coradduzza (Tempio); recupero 1’ pt, 5’ st; spettatori circa 900.

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