Sui numerosi piani per l’installazione di maxi-impianti per le energie rinnovabili (L’ELENCO) che interessano la Sardegna saranno effettuati «ulteriori approfondimenti».

È quanto emerso dal Consiglio dei Ministri a cui ha partecipato anche la governatrice Alessandra Todde e che aveva all’ordine del giorno anche una prima valutazione dei progetti per eolico e agrivoltaico che riguardano l’Isola.

«Nel corso della riunione - spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto - la Regione ha assunto l’impegno di procedere a un approfondimento tecnico volto a individuare i progetti maggiormente compatibili con il contesto ambientale e territoriale». Gli esiti di tale attività – viene precisato – «saranno oggetto di una successiva proposta che verrà sottoposta all’esame del Consiglio dei Ministri in una prossima riunione».

«Ho preso parte ai lavori insieme all’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, per rappresentare e difendere gli interessi della Sardegna in un passaggio particolarmente rilevante per il futuro energetico dell’Isola», ha invece dichiarato dopo l’incontro Todde.

«Nel corso della riunione, la Regione ha ribadito il parere negativo già espresso sui progetti in esame. Il Consiglio dei Ministri ha tuttavia richiesto ulteriori approfondimenti tecnici su alcune delle proposte, aprendo una fase di confronto che coinvolgerà la Regione, le comunità locali e il Ministero dell’Ambiente. La nostra posizione – prosegue la governatrice – nasce da valutazioni tecniche puntuali elaborate dagli uffici regionali, che saranno ora integrate da un ascolto attento e diretto dei territori interessati».

(Unioneonline)

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