Con la conclusione della stagione regolare, prende forma anche il quadro dei play-out del campionato di Promozione 2025/2026, decisivi per stabilire le squadre che retrocederanno al prossimo campionato di Prima Categoria 2026/2027.

Il regolamento prevede sfide di andata e ritorno, con il ritorno in casa della squadra meglio classificata. In campo le formazioni piazzatesi al 14° e 15° posto nei gironi “A” e “B”, chiamate a giocarsi la permanenza nella categoria in 180 minuti ad alta tensione.

Nel girone “A” il confronto vedrà opposte Ovodda, quindicesima classificata, e Calcio Pirri, quattordicesima. La gara di andata è in programma domenica 3 maggio alle ore 16 al Comunale di Ovodda, mentre il ritorno si disputerà domenica 10 maggio, sempre alle 16, al Comunale “Mulinu Becciu” di Cagliari.

Nel girone “B” saranno invece Stintino (15ª) e Li Punti Calcio (14ª) a contendersi la salvezza. Primo atto domenica 3 maggio, alle ore 16, al Comunale “Roccaruja” di Stintino; ritorno fissato per domenica 10 maggio, alle 16:00, al Comunale “Li Punti” di Sassari.

Il regolamento è chiaro: in caso di parità sia nei risultati sia nel computo complessivo delle reti al termine dei due incontri, non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore. A retrocedere sarà la squadra peggio classificata al termine della stagione regolare, ovvero la 15ª.

Due doppi confronti che si annunciano equilibrati e carichi di tensione, con un unico obiettivo: difendere il posto in Promozione.

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