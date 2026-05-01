Trentasei punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. Questa è la stagione della Fanum Orosei che, a due giornate dalla fine del campionato si trova all’undicesimo posto in classifica a cinque lunghezze di vantaggio dalla Sanverese che occupa la zona playout. La squadra di Pira ha avuto un ruolino di marcia notevole nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie e solo una sconfitta contro la seconda della classe Fonni.

Per il resto, i successi maturati contro Silanus, Corrasi Oliena, Siniscola e Sanverese hanno permesso ai gialloblù di prendere un netto distacco sulle compagini impegnate nella lotta salvezza. Un dato curioso della Fanum Orosei riguarda il bilancio casa/trasferta, specialmente nel girone di ritorno: solo quattro punti in sei gare casalinghe, a fronte di quattro successi e un pareggio nelle sette sfide fuori dalle mura amiche. In tutta la stagione invece, la squadra di Pira sarebbe quarta (dietro solo a Macomer, Supramonte e Fonni) se si contassero solo i risultati in trasferta.

Numeri sicuramente particolari, e che portano la Fanum a sperare in un risultato positivo nella prossima gara in trasferta contro Macomer. Con un risultato positivo, e buone notizie provenienti dallo scontro diretto tra Siniscola e Sanverese, la squadra di Pira potrebbe già festeggiare la matematica salvezza con una giornata d’anticipo.

La salvezza è ormai a un passo, costruita soprattutto grazie a un finale di stagione in netta crescita e a un rendimento esterno tra i migliori del campionato. Ora manca solo l’ultimo sforzo per trasformare una rincorsa complicata in un obiettivo centrato con anticipo. E, numeri alla mano, lontano da Orosei la Fanum ha dimostrato di saper fare davvero la differenza.

Federico Cogoni

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