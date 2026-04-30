Adesso è ufficiale: la gara tra Arzachena e Tuttavista Galtellì è stata vinta a tavolino dagli smeraldini 5-0. Lo stabilisce il giudice sportivo, che si è espresso oggi in merito alla sfida dell’ultima giornata del campionato di Promozione, andata in scena sabato al Biagio Pirina e terminata anzitempo, dopo l’intervallo, con i padroni di casa avanti 5-0, per la rinuncia della formazione ospite di rientrare in campo per la ripresa.

Nel referto dell’arbitro viene riportato che il Galtellì, che si è presentato ad Arzachena con 12 effettivi, non ha potuto effettuare sostituzioni dopo gli infortuni dei suoi giocatori, da cui l’impossibilità di proseguire, la sospensione definitiva dell’incontro prima dell’inizio del secondo tempo per mancanza del numero minimo di calciatori e la perdita della gara a carico del Tuttavista “col risultato maturato sul campo al momento della sospensione di 5-0 poiché più favorevole alla Società Arzachena Academy Costa Smeralda”.

Al termine del campionato il Galtellì è retrocesso direttamente in Prima categoria, mentre l’Arzachena ha chiuso al settimo posto nel girone B con 52 punti.

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