L’ASD Monastir 1983 e Football Club Holding S.r.l. annunciano la sottoscrizione di un accordo programmatico che segna l’avvio di un percorso strutturato destinato a portare la Holding a subentrare nella trasformanda Società Sportiva Dilettantistica (SSD) Monastir. Un passaggio chiave che apre una nuova fase nella storia del club, orientata alla crescita sostenibile, al rafforzamento organizzativo e alla valorizzazione del territorio di Monastir e delle aree limitrofe.

L’intesa si inserisce in un iter tecnico-amministrativo già in fase avanzata, che prevede il completamento dell’audit documentale e della perizia estimatoria della posizione patrimoniale della società. Al termine di queste attività, l’ASD procederà alla trasformazione eterogenea in SSD, passaggio indispensabile per consentire l’ingresso di Football Club Holding attraverso un aumento di capitale. L’operazione potrebbe portare la Holding ad assumere una partecipazione di controllo nella nuova entità societaria.

Il progetto si fonda su un principio di continuità e valorizzazione delle competenze interne. In quest’ottica è prevista la permanenza di figure chiave dell’attuale struttura, tra cui Marco Carboni nel ruolo di vicepresidente, oltre alla valutazione della continuità operativa per diversi componenti dell’organizzazione.

Il nuovo corso punterà su uno sviluppo integrato delle attività sportive: dal rafforzamento del settore giovanile al potenziamento del calcio a 5, fino alla creazione di una divisione dedicata al calcio femminile. L’obiettivo è costruire un modello sostenibile anche attraverso l’ampliamento delle linee di ricavo e il consolidamento dell’intera struttura organizzativa.

«Questo progetto nasce con una visione chiara: costruire un modello moderno di gestione sportiva, basato su sostenibilità economica, trasparenza finanziaria e integrazione con il territorio», ha dichiarato Romi Fuke, futuro presidente della società. «Vogliamo creare valore non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale ed economico, coinvolgendo istituzioni, imprese e comunità in un percorso triennale strutturato».

Sulla stessa linea Marco Carboni: «Siamo orgogliosi di poter dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi, aprendoci al contempo a nuove opportunità di crescita. La collaborazione con Football Club Holding rappresenta un passaggio importante per consolidare il club e rafforzarne il ruolo all’interno del territorio».

Football Club Holding S.r.l., interamente partecipata dalla Sport & Tourism Investments S.r.l. Società Benefit e parte del gruppo della famiglia Fuke – che include anche in-Lire S.p.A. Società Benefit – è specializzata nello sviluppo e nella gestione di progetti sportivi secondo un approccio industriale e sostenibile. La società opera con l’obiettivo di trasformare i club in piattaforme strutturate, capaci di generare valore attraverso marketing sportivo, sviluppo territoriale e modelli economici innovativi, con particolare attenzione a trasparenza, governance e crescita nel medio-lungo periodo.

L’ASD Monastir 1983 rappresenta da anni un punto di riferimento per la comunità locale, distinguendosi per l’impegno nella promozione dello sport e nella crescita dei giovani atleti. Nella stagione in corso – la prima in Serie D dopo due promozioni consecutive – il club ha centrato la qualificazione ai play-off. Nel proprio palmarès figurano anche una Coppa Italia di Promozione, due Coppe Italia di Serie C femminile di futsal, una Coppa Italia di Serie C1 di futsal, una partecipazione alla Serie A di futsal e numerosi successi nei tornei giovanili.

Un percorso di crescita che ora guarda al futuro con ambizione, mantenendo salde le proprie radici nel territorio e nella comunità

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