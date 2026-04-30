Tennis Serie D1, le partite del fine settimanaSi disputano domani e domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
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Si disputano domani i match validi per la quarta giornata del campionato regionale di Serie D1 maschile e femminile a squadre.
Domani, in programma un recupero femminile.
D1 maschile.
Girone 1:
Le Saline-Tc Cagliari A (ore 9)
Cus Cagliari-Tc Porto Torres (10)
Tc Ittiri-Tennis Elmas
Classifica: Cus Cagliari A* e Le Saline 6; Tennis Elmas* e Tc Porto Torres* 4; Tc Ittiri* e Tc Cagliari A* 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Gt Generale Rossi-Tc Ghilarza (ore 9)
Poggio Sport Village A-Tc Carbonia A
Tc Solarussa A-Easy Sporting A
Classifica: Easy Sporting A 9; Gt Generale Rossi* 4; Tc Solarussa A* e Tc Carbonia A* 3; Poggio Sport Village A* 1; Tc Ghilarza 0. (* una partita in meno).
D1 femminile.
Girone 1:
Tc Tempio-Gt Generale Rossi A (venerdì, ore 10, recupero prima giornata)
Easy Tennis-Tc Tempio (domenica, ore 10)
Gt Generale Rossi A-Torres Tennis
Ct Macomer-Le Saline (rinviata a domenica 10 maggio)
Classifica: Gt Generale Rossi* 6; Tc Tempio* e Le Saline* 4; Easy Tennis* 3; Ct Macomer e Torres Tennis 1. (* una partita in meno).
Girone 2:
Quattro Mori Tennis Team A-Ct Decimomannu (ore 9)
T&C Al.Ga.-Poggio Sport Village
Sporting Ct Quartu-Cus Cagliari (domenica 17 maggio, ore 9).
Classifica: Ct Decimomannu 9; Quattro Mori Tennis Team A* 6: Sporting Ct Quartu 4; Poggio Sport Village 2; Cus Cagliari* 1; T&C Al.Ga 0. (* una partita in meno).