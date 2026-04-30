Si disputano domani i match validi per la quarta giornata del campionato regionale di Serie D1 maschile e femminile a squadre.

Domani, in programma un recupero femminile.



D1 maschile.

Girone 1:

Le Saline-Tc Cagliari A (ore 9)

Cus Cagliari-Tc Porto Torres (10)

Tc Ittiri-Tennis Elmas

Classifica: Cus Cagliari A* e Le Saline 6; Tennis Elmas* e Tc Porto Torres* 4; Tc Ittiri* e Tc Cagliari A* 0. (* una partita in meno).



Girone 2:

Gt Generale Rossi-Tc Ghilarza (ore 9)

Poggio Sport Village A-Tc Carbonia A

Tc Solarussa A-Easy Sporting A

Classifica: Easy Sporting A 9; Gt Generale Rossi* 4; Tc Solarussa A* e Tc Carbonia A* 3; Poggio Sport Village A* 1; Tc Ghilarza 0. (* una partita in meno).



D1 femminile.

Girone 1:

Tc Tempio-Gt Generale Rossi A (venerdì, ore 10, recupero prima giornata)

Easy Tennis-Tc Tempio (domenica, ore 10)

Gt Generale Rossi A-Torres Tennis

Ct Macomer-Le Saline (rinviata a domenica 10 maggio)

Classifica: Gt Generale Rossi* 6; Tc Tempio* e Le Saline* 4; Easy Tennis* 3; Ct Macomer e Torres Tennis 1. (* una partita in meno).



Girone 2:

Quattro Mori Tennis Team A-Ct Decimomannu (ore 9)

T&C Al.Ga.-Poggio Sport Village

Sporting Ct Quartu-Cus Cagliari (domenica 17 maggio, ore 9).

Classifica: Ct Decimomannu 9; Quattro Mori Tennis Team A* 6: Sporting Ct Quartu 4; Poggio Sport Village 2; Cus Cagliari* 1; T&C Al.Ga 0. (* una partita in meno).

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