tennis
30 aprile 2026 alle 20:13
Atp Challenger 175 Cagliari, Lorenzo Carboni eliminato in doppioIn coppia con Gianluca Cadenasso, l’algherese è stato sconfitto dalla coppia testa di serie numero 2
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Lorenzo Carboni sconfitto al primo turno del doppio nell'Atp Challenger 175 di Cagliari.
In coppia con Gianluca Cadenasso, il tennista algherese ha perso 6-3, 6-4 contro la coppia numero 2 del tabellone, quella formata dal tedesco Constantin Frantzen e l'olandese Robin Haase.
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