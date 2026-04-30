Eolico a Calangianus, il sindaco Albieri ribadisce la contrarietà al progetto "Trynyty"Il primo cittadino: «Ho il dovere di custodire il bene comune»
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Il comune di Calangianus, col sindaco Fabio Albieri, ribadisce la contrarietà al progetto Trynyty che prevede l’installazione di aerogeneratori nel cuore del territorio del paese: «La nostra opposizione è ferma, documentata e già espressa nelle sedi competenti».
L’intervento segue le recenti prese di posizione di cittadini e imprenditori locali, tra cui quella del manager Sesto Santoli. Durante la conferenza dei servizi, prosegue Albieri, «abbiamo già depositato il nostro parere negativo, motivato tecnicamente e politicamente. Il progetto, prevederebbe pale piuttosto alte in aree ritenute di pregio ambientale, risultando incompatibile con la nostra vocazione agricola e turistica».
Come sindaco, prosegue Albieri, «ho il dovere di custodire il bene comune e l’identità di Calangianus e del suo territorio pertanto abbiamo detto no e continueremo a dire no in ogni sede istituzionale».
L’amministrazione comunale «esprime piena solidarietà alla famiglia Santoli e a tutte le aziende e persone coinvolte perché riteniamo inaccettabile che i proprietari dei terreni e le comunità locali vengano a conoscenza di simili interventi "quasi per caso", senza alcun coinvolgimento preventivoLa transizione energetica è necessaria, ma deve essere democratica e rispettosa delle specificità locali».