Si è conclusa a Sinnai la tappa di “Sa Mariga de s’aggiuru”, iniziativa itinerante dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. A questo evento è seguita l'inagurazione della panchina rossa presso la Pineta.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Barbara Pusceddu, gli assessori Michela Matta, Maurizio Boassa e Cristiano Spina e la consigliera Alessandra Moriconi, il Comando di Polizia Locale, le associazioni del territorio e cittadini.

Nel corso della cerimonia, la sindaca ha sottolineato il valore dell’iniziativa con le donne sempre più vittime di violenza. <Serve formazione, a partire - ha detto- dagli asili e in tutti i gradi dell’istruzione, per costruire una cultura del rispetto>.

Silvana Migoni, dell’associazione Donne al Traguardo, ha ribadito il valore collettivo dell’impegno. <Quando viene offesa una donna, viene colpita l’intera comunità. È fondamentale collaborare e partire dall’educazione, dall’esempio familiare, ma anche accompagnare percorsi di rieducazione per chi compie violenza>.

L’agente di Polizia locale Denise Corona ha ricordato un episodio vissuto. <Grazie al protocollo del Codice rosso siamo riusciti a intervenire tempestivamente a favore di una donna . Quel giorno non abbiamo solo applicato la legge, ma anche assicurato un posto sicuro alla vittima. Questa panchina ha un suo valore simbolico: un luogo dove fermarsi, riflettere e capire che non si è mai soli>.

Raffaele Serreli

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