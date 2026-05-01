Una trappola mortale durata nove minuti e costata la vita a Leonardo Mocci, 23 anni, di Villacidro.

I carabinieri, con il coordinamento dei pm Enrico Lussu e Diana Lecca, sono sicuri di aver raccolto elementi sufficienti per contestare l’accusa di omicidio e rapina in concorso ai fratelli di Pirri Gianmarco e Filippo Tunis e al quartese Daniel Campus.

Tutti giovani intorno ai vent’anni. Il delitto la sera del 22 aprile, a Monserrato. Gli avvocati difensori sono pronti a controbattere.

Tutti i dettagli negli articoli di Francesco Pinna e Matteo Vercelli su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

© Riproduzione riservata