Coppa Italia Promozione, Bonorva e Castiadas si giocano il trofeo a OristanoLa finale è in programma sabato 2 maggio allo stadio Tharros
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Tutto pronto per l’atto conclusivo della Coppa Italia Dilettanti di Promozione 2025/2026. Saranno Bonorva 1960 e Castiadas 1973 a contendersi il titolo regionale nella finale in programma sabato 2 maggio 2026.
La sfida si disputerà alle ore 17:00 sul terreno del Comunale “Tharros” di Oristano, teatro designato per l’ultimo appuntamento stagionale della competizione, che assegnerà il trofeo regionale al termine di una lunga cavalcata.
Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo aver superato le rispettive avversarie lungo il percorso di coppa e si preparano a una finale che si preannuncia equilibrata e combattuta. In palio non c’è soltanto il prestigio della vittoria, ma anche la possibilità di chiudere la stagione con un importante riconoscimento sportivo.
Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora persistesse ancora l’equilibrio, il trofeo verrà assegnato attraverso i calci di rigore secondo le norme vigenti.
Sul piano organizzativo, prima del fischio d’inizio, entrambe le società dovranno consegnare al direttore di gara tre palloni regolamentari, come previsto dalle disposizioni ufficiali. L’organizzazione dell’evento sarà curata congiuntamente dalle due società finaliste e dal Comitato regionale.
Sale dunque l’attesa per una finale che promette spettacolo, intensità e grande partecipazione di pubblico, con Bonorva e Castiadas pronte a contendersi fino all’ultimo minuto la Coppa Italia di Promozione.