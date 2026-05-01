Prendono il via anche i playout del campionato di Seconda categoria 2025/2026, chiamati a stabilire le squadre che retrocederanno in Terza categoria nella prossima stagione.

Non tutti i gironi saranno coinvolti: nel girone B, infatti, non si disputerà alcuna gara di playout, poiché il distacco tra la dodicesima e la tredicesima classificata è pari o superiore a sette punti, condizione che esclude la disputa dello spareggio.

Nel girone A si parte domenica 3 maggio con la sfida tra Johannes e La Pineta Sinnai, in programma alle 18 sul campo “Monte Claro” di Cagliari. Una settimana più tardi, domenica 10 maggio, sarà Sinnai a ospitare il ritorno al “Bellavista”, sempre alle 18.

Sfida salvezza anche nel girone C, dove la Virtus Villamar affronterà il Santa Vittoria Esterzili: andata il 3 maggio a Villamar e ritorno il 10 maggio a Esterzili, entrambe alle 16. Stesso orario anche per il doppio confronto del girone D tra Folgore Oristano e Ruinas 81, con la prima gara in programma al Centro Federale “Tino Carta” di Oristano e il ritorno a Ruinas.

Nel girone E sarà la Narboliese a ospitare il primo atto contro la Bolotanese, sul campo “Pino Marongiu” di Narbolia, mentre il ritorno si giocherà a Ottana. Nel girone F, invece, Tzaramonte e Viddalbese si sfideranno tra Chiaramonti e Viddalba, con lo stesso schema di andata e ritorno.

Il girone G vedrà opposte Osini e Ilbono, con gara d’andata a Osini e ritorno a Ilbono, entrambe alle 16. Infine, nel girone H, la Budonese affronterà il Loiri Calcio: si parte domenica 3 maggio alle 18:30 a Budoni, mentre il ritorno è fissato per il 10 maggio a Loiri Porto San Paolo alle ore 16.

In caso di parità nel punteggio complessivo e nelle reti segnate al termine dei due incontri, non sono previsti tempi supplementari: a retrocedere sarà la squadra classificatasi al tredicesimo posto nella stagione regolare.

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