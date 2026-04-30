Eccellenza, ecco il calendario dei playoffVenerdì si gioca Nuorese-Tempio
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Definito il quadro del primo turno dei play-off del campionato regionale di Eccellenza per la stagione sportiva 2025/2026, sulla base della classifica finale del torneo.
Come previsto dal regolamento, il 1° turno si disputerà in gara unica sul campo della squadra meglio classificata.
Va segnalata una particolarità importante: la sfida tra la 2ª (Ilvamaddalena) e la 5ª classificata non verrà disputata. La differenza in classifica tra le due squadre è infatti pari o superiore a 10 punti, condizione che consente alla seconda classificata di accedere direttamente al 2° turno dei play-off.
Rimane dunque in programma una sola gara valida per il 1° turno:
Venerdì primo maggio 2026, alle 16 al, Campo Comunale “Frogheri” di Nuoro, Nuorese (3ª classificata)-Tempio (4ª classificata)
La partita si preannuncia equilibrata e decisiva per il proseguimento del cammino verso la promozione. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora la situazione di equilibrio dovesse persistere anche dopo i supplementari, accederà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.
Grande attesa dunque per una sfida che promette intensità e spettacolo, con in palio l’accesso alla fase successiva dei play-off. La vincente affronterà l'Ilvamaddalena.