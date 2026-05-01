Entra nel vivo la fase decisiva del campionato di Seconda categoria 2025/2026 con il via ai playoff regionali, riservati alle squadre classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi. Dopo il sorteggio del Comitato, è stato ufficializzato il programma del primo turno, che si giocherà con la formula dell’andata e ritorno.

Le gare d’andata si disputano tra domenica 3 e mercoledì 6 maggio. Ad aprire il quadro domenica alle 16 Domusnovas-La Salle sul campo comunale “Sergio Mancosu” di Villamassargia, Ottava-Minerva (campo “Li Punti” a Sassari), e Golfo Aranci-Calagonone, in scena al comunale “D. Varchetta” di Golfo Aranci.

L’unica gara in programma in infrasettimanale è quella tra la perdente dello spareggio del girone D tra Busachese e Circolo Ricreativo Arborea e il Monreale, seconda classificata del girone C. Il match si disputerà mercoledì 6 maggio alle 18 su un campo ancora da definire.

Le partite di ritorno, già fissate per domenica 10 maggio, completeranno il quadro del primo turno e determineranno le squadre qualificate alla seconda fase. Come da regolamento, in caso di parità nel computo totale delle reti segnate nelle due sfide non sono previsti tempi supplementari: il passaggio del turno sarà deciso direttamente ai calci di rigore.

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