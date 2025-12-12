Il Budoni (Serie D, girone G) aggiunge qualità e fisicità al proprio reparto offensivo con l’arrivo di Arturs Krancmanis, attaccante lettone classe 2003. Punta centrale imponente, ma capace all’occorrenza di agire anche da esterno offensivo, Krancmanis approda in Sardegna dal Riga Mariners, formazione della capitale lettone.

Nonostante la giovane età, il nuovo acquisto biancazzurro vanta già un curriculum di tutto rispetto: 23 presenze e 5 reti tra Virsliga e Nakonets Liga, rispettivamente primo e secondo livello del calcio lettone, vestendo le maglie di Tukums, Auda e Spartaks. Il suo percorso è stato arricchito anche da esperienze internazionali con le selezioni giovanili della Lettonia, totalizzando 3 presenze nell’Under 19 e una convocazione nell’Under 21.

Per Krancmanis si apre ora la prima vera avventura nel calcio italiano, un’occasione importante per misurarsi in un ambiente competitivo e ambizioso. Il Budoni punta sulle sue qualità e sulla sua prospettiva di crescita, inserendo un profilo giovane ma già esperto nel panorama europeo.

Il club accoglie il nuovo attaccante con entusiasmo, convinto che il talento lettone possa rivelarsi un valore aggiunto nella corsa agli obiettivi stagionali.

