Nel campionato di Serie D, girone G, è stata anticipata a sabato la sfida tra il Latte Dolce e il fanalino di coda Cassino. Appuntamento al comunale “Salveti” di Cassino alle 14.30. I laziali, in questa stagione, hanno vinto solo una volta: all’esordio del campionato, lo scorso 7 settembre. I sassaresi, dopo il rammarico per il pareggio con il Montespaccato (dal 3-1 al 3-3), cercano punti pesanti.

Domenica si giocano le altre gare: alle 14 Nocerina–Monastir e, alle 14.30, Costa Orientale Sarda–Valmontone, Anzio–Olbia e Budoni–Flaminia.

© Riproduzione riservata