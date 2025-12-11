Il Comitato Regionale Sardegna della Figc rafforza il proprio impegno nella crescita delle competenze dirigenziali promuovendo un nuovo corso di formazione e aggiornamento rivolto ai dirigenti sportivi delle società del territorio.

Dopo Sassari, la stessa Figc ha programmato un nuovo incontro per sabato 13 dicembre, con inizio alle ore 9:30, presso il Centro Congressi “L’Anfora” di Tramatza. La giornata formativa si concentrerà su tre ambiti strategici per il corretto funzionamento dei sodalizi sportivi: Safeguarding e obblighi normativi per le società, Linee guida metodologiche riguardanti competenze e responsabilità dello staff tecnico e Regole e comportamenti sul terreno di gioco, con particolare attenzione agli aspetti regolamentari.

Considerato il rilievo dell’iniziativa e la necessità di garantire standard condivisi, è prevista l’obbligatorietà della partecipazione di uno o due dirigenti tesserati per ciascuna società convocata. L’elenco completo delle società è disponibile nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale del Comitato Regionale Sardegna.

© Riproduzione riservata