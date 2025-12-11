La Baunese ufficializza il nome del nuovo allenatore: sarà Antonino D’Agostino a guidare la prima squadra nel campionato di Promozione (girone A). L’ex centrocampista, protagonista per anni tra i professionisti con maglie prestigiose come Cagliari, Atalanta e Treviso, continuerà così il suo percorso all’interno del club ogliastrino.

Conclusa la sua ultima stagione da giocatore, D’Agostino aveva scelto di rimanere in casa Baunese, assumendo la responsabilità tecnica del settore giovanile. Un incarico portato avanti con risultati importanti, tra cui la conquista del titolo Allievi, che ha confermato le sue qualità da tecnico e la sua capacità di far crescere i giovani.

Ora per lui si apre una nuova e stimolante sfida: raccogliere il testimone della prima squadra e guidarla verso l’obiettivo salvezza in un campionato impegnativo e competitivo come la Promozione. La società ripone grande fiducia nel suo lavoro e nella sua esperienza maturata sui campi professionistici. Sabato, alle 15.30, la Baunese ospiterà il Selargius.

