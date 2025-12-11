Dopo il successo a X Factor, eroCaddeo torna a casa e riabbraccia la sua Sardegna con lo straordinario concerto-evento ERO CADDEO – LIVE “BACK TO HOME”. Appuntamento il 23 dicembre 2025.

Per la prima data ufficiale nell’Isola l’artista di Sinnai sceglie l’Opera Music Forum, area eventi coperta all’interno della Fiera Internazionale della Sardegna a Cagliari. Un live simbolico, pensato come un vero “ritorno alle origini”, accompagnato da una line up che trasforma il concerto in una lunga notte di musica e festa.

Un grande evento indoor organizzato da Tra le Nuvole, società di produzione tra le più attive in Sardegna nel settore degli eventi con festival e format che hanno contribuito a fare della Fiera di Cagliari e del litorale del Poetto uno dei poli principali dell’intrattenimento nell’Isola, e Radiolina. Media partner il Gruppo L’Unione Sarda.

I cancelli si aprono alle ore 20 per una serata costruita e pensata come un percorso dal pre–show fino al party finale. Si parte con il Dj set di Radiolina, Cozzolino e Ruido in consolle. A seguire open act affidato a Donato Cherchi, un altro talento del territorio che scalderà l’atmosfera per il cuore dell’evento, ERO CADDEO - LIVE “BACK TO HOME”. Infine afterparty con Dj Roly & D-Spe fino alle 2. Una notte di musica continua, dal live al dancefloor. Ingresso libero previa registrazione obbligatoria esclusivamente su operamusic.it.

Proprio da Radiolina è iniziata l’avventura musicale del 27enne di Sinnai. Nel 2021 Damiano Caddeo vinceva il Radiolina Contest e veniva notato dall’etichetta torinese Cvlto Music Group e dal produttore Raige. L’anno dopo l’esordio con il singolo “Gravità zero”, nel 2023 i brani "Prima vera” e “Non esiste”, ad aprile 2025 il debutto discografico con il primo EP “scrivimi quando arrivi” e il successo della virale “Luglio”, pezzo che con i tramonti di Cagliari divenuti iconici sui social ha conquistato migliaia di ascoltatori. In mezzo anche uno spettacolo a teatro dal titolo “Prima ero Caddeo, ora eroCaddeo” che lo scorso settembre ha portato nella sua Sinnai, in quel Teatro Civico che avrebbe fatto il tifo per lui la sera della finale di Napoli.

Il percorso a X Factor è stato costellato di successi, a partire dall’inedito “Punto”, il singolo che ha portato alle audition e che ha subito conquistato i quattro giudici, in particolare Achille Lauro che lo avrebbe poi scelto in squadra. Sera dopo sera, Damiano ci ha preso per mano e portato nel suo mondo, attraverso intramontabili brani del cantautorato italiano, da Franco Battiato a Eduardo De Crescenzo, fino a Tiziano Ferro. Per poi guadagnarsi un posto al sole con la sua musica.

“Punto”, appena rilasciata sulle piattaforme digitali, ha scalato tutte le classifiche: prima i social di X Factor e YouTube, poi Top 50 Italia e Viral 50 di Spotify. E ancora Apple Music, iTunes e la prestigiosa classifica settimanale Fimi. Oltre due milioni gli streaming e gli ascolti continuano a crescere mentre è già in preorder il cd autografato “scrivimi quando arrivi (punto)”, in uscita per Warner il 9 gennaio 2026.

Il futuro è luminoso, tutte le porte si spalancano ma il cuore resta a casa. E il 23 dicembre la Fiera di Cagliari si prepara a fare festa e riaccogliere un artista che ha portato l’Isola alla ribalta.

© Riproduzione riservata