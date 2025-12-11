Il Cus Cagliari manca l’appuntamento con la seconda vittoria esterna consecutiva e torna a casa da Trieste con un pesante 79-57. Nel recupero della 7° giornata, all'Allianz Dome va in scena un match a due facce per le universitarie, incisive nella prima parte ma incapaci di reggere l’urto nel momento decisivo. La Futurosa, dal canto suo, gioca la miglior gara della sua stagione e interrompe una serie negativa che durava da tre turni.

L’avvio lascia ben sperare. Proprio come a Rovigo, la squadra di Xaxa entra in campo con ordine, difende forte e trova buone soluzioni in transizione. Il primo parziale è equilibrato, macchiato da diversi errori da entrambe le parti, ma il Cus riesce comunque a costruire un +7 grazie a un mini-break a metà quarto. Trieste però non molla: risponde immediatamente, resta attaccata al punteggio e la prima sirena premia le cagliaritane 17-13.

Nel secondo periodo il copione sembra lo stesso: Piedel spara la tripla del nuovo +7 e le ospiti provano a riprendere il controllo dell’inerzia. Ma le rosanero continuano a risalire con pazienza, sfruttano al meglio la maggiore continuità offensiva e trovano prima la parità, poi il sorpasso con una bomba di Maza. Il finale di tempo è tutto a tinte friulane: un ulteriore allungo vale il 36-31 dell’intervallo.

Il rientro dagli spogliatoi segna la svolta definitiva. Il Cus ricompare in campo più timido, con meno fluidità e tante difficoltà nel generare tiri costruiti: diversi possessi arrivano al limite dei 24 secondi e Trieste ne approfitta subito, volando fino al +14. Solo nel finale di terzo periodo un guizzo di Bovenzi (tripla che accende un mini-break) sembra poter riaprire i giochi, ma è solo un’illusione.

L’ultimo quarto, infatti, certifica la serata di grazia della Futurosa. Le padrone di casa segnano con continuità, corrono, alzano il ritmo e scappano via trascinate soprattutto da Bazzara, Srot e Donato. Le cagliaritane pagano energie ridotte e qualche disattenzione difensiva, e quando la gara è ormai compromessa coach Xaxa concede minuti alle giovanissime Cassai, Corso e Lai in vista dei prossimi impegni.

Il campionato però non lascia tempo per pensare: fra due giorni arriva l’ultimo match casalingo del 2025, contro Alcamo.

Futurosa Trieste-Cus Cagliari 79-57

Futurosa Trieste: Maza 13, Katshishi 4, Miccoli 13, Srot 15, Bazzara 18, Visintin 2, Delise, Donato 14, Divo, Caorsi, Cressati. Allenatore Mura

Cus Cagliari: Nasraoui 8, Bovenzi 17, Reggiani 2, Granzotto 4, Peric 10, Piedel 10, Caldaro 2, Lai 2, Gagliano ne, Cassai 2, Salvemme, Corso. Allenatore Xaxa

Parziali: 13-17; 36-31; 55-44

