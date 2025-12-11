Eccellenza, le prime sette squadre chiuse nello spazio di cinque puntiTanta incertezza in vetta
Un campionato quello di Eccellenza sempre più all'insegna dell'incertezza. Al comando resta il Tempio, tallonato da Ilvamaddalena, Nuorese e Iglesias, mentre restano pienamente in corsa anche Atletico Uri, Lanusei e Ossese. Grande bagarre anche in coda: dalla nona all’ultima posizione il margine è di soli sette punti.
La capolista Tempio, domenica scorsa, non è riuscita a bissare in campionato il netto successo ottenuto in Coppa Italia contro l’Atletico Uri. La sfida si è chiusa infatti in parità, un punto che comunque consente ai galletti di mantenere la vetta. Ne hanno approfittato Ilvamaddalena e Nuorese, entrambe vittoriose rispettivamente su Buddusò e Tortolì, portandosi così a una sola lunghezza dalla prima posizione.
Occasione sfruttata anche dall’Iglesias, che ha travolto il Santa Teresa riducendo a due punti il distacco dal vertice. Subito dietro i minerari c’è l’Atletico Uri, a tre lunghezze dalla formazione allenata da Giuseppe Cantara.
Prosegue la serie di pareggi dell’Ossese: il nono stagionale è arrivato sul campo del Lanusei. La squadra di Carlo Cotroneo resta l’unica imbattuta del torneo, ma ha collezionato soltanto quattro vittorie.
Sta confermando un ottimo rendimento il Carbonia, stabilmente a metà classifica: tre punti lo separano dalla settima posizione e altrettanti dal nono posto.
Nella parte destra della graduatoria, Villasimius e Calangianus – reduci dal pareggio nello scontro diretto – hanno raggiunto il Tortolì a quota quindici punti. Il Villasimius, però, non vince da cinque turni. Due punti più sotto il Taloro, appena fuori dalla zona playout: la squadra di Fadda è uscita con amarezza dalla sfida contro il Sant’Elena. Avanti di due reti all’intervallo, i gialloblù sono stati rimontati fino al 3-2, con rete decisiva del nuovo acquisto dei biancoverdi, Mauro Ragatzu. Un successo pesantissimo per la formazione di Maurizio Rinino, che abbandona così l’ultimo posto – ora occupato dal Santa Teresa – e aggancia il Buddusò. Al quartultimo posto c’è la Ferrini Cagliari di Nicola Manunza che, dopo la sconfitta contro il Carbonia, interrompe a tre la serie utile.
Il prossimo turno propone un affascinante scontro diretto tra Iglesias e Lanusei. Il Tempio farà visita al Sant’Elena, mentre l’Ilvamaddalena ospiterà il Villasimius. La Nuorese sarà invece impegnata al “Signora Chiara” contro il Calangianus. Infine, l’Ossese farà tappa a Cagliari per affrontare la Ferrini. Al Ninetto Martinez andrà in scena Atletico Uri-Carbonia. Nella zona calda gli scontri Tortolì-Buddusò, e Taloro-Santa Teresa.