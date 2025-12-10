Seconda categoria, Girone H: tutto fermo in vettaSi muove solo il Loiri che, dopo due mesi la vittoria, trova la vittoria e sorride
Nella classifica del Girone H di Seconda Categoria, dopo la decima giornata, si è registrata una totale immobilità nelle prime posizioni. A una settimana di distanza, la situazione non è cambiata: dal primo al sesto posto tutto resta identico.
Il Palau guida ora con 30 punti, seguito dal Tavolara a 29, dal Porto San Paolo a 25, dal Golfo Aranci a 24, da La Salette a 18 e dal Porto Cervo, che mantiene la propria posizione.
Vale però la pena evidenziare un dato significativo che non riguarda una big, ma una squadra di bassa classifica: il Loiri, fermo da due mesi, ritrova finalmente la vittoria superando in casa l’Alà (12 punti). Un successo che restituisce morale e rompe un digiuno troppo lungo.
Tornando alle prime della classe, il Palau ha vinto in casa contro il Porto Cervo; stessa sorte per il Tavolara, che ha sconfitto La Salette. Il Porto San Paolo ha portato a casa tre punti in trasferta contro il Biasì (15), mentre il Golfo Aranci ha battuto il Funtanaliras Monti (12).
Prosegue bene anche il Porto Rotondo, che supera il Trinità e sale al settimo posto con 16 punti. Vittoria importante anche per la Budonese (6 punti), che ha la meglio sul Siniscola 2010. Le squadre sconfitte restano ferme alla situazione precedente, fatta eccezione per il Siniscola, ancora a zero punti.
Nel girone parallelo si conferma la leadership della Folgore Tissi (24), vittoriosa in casa contro il Codaruina, ora settimo a quota 15.
Nel derby “anglogallurese” di alta classifica tra lo Sporting Paduledda (19) e l’Atletico Castelsardo (23), a prevalere sono gli ospiti, che ora inseguono la capolista a un solo punto. Lo Sporting, invece, scivola al quinto posto.
Pareggio prezioso per il Laerru, che a Florinas sale al sesto posto con 16 punti. Ottime notizie da Viddalba – in gallurese “Vidda ecchja”, dove, dopo tre pareggi consecutivi, arriva finalmente la prima vittoria, ottenuta ad Alghero. Un successo che permette alla squadra di abbandonare l’ultima posizione.