Si avvicina il giro di boa. Si gioca domenica, con fischio d’inizio alle 15, la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Al campo “Efisio Cabras” di Settimo San Pietro la capolista Tempio affronta il Sant’Elena.

La squadra di Giuseppe Cantara, reduce dal pareggio interno contro l’Atletico Uri, vuole tornare alla vittoria per mantenere la vetta, avendo il fiato sul collo di numerose concorrenti. I quartesi, invece, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo lo straordinario successo in rimonta contro il Taloro Gavoi. È una sfida dal sapore antico tra due compagini che hanno militato anche in Serie C.

Altra gara tra nobili del calcio sardo è quella del “Signora Chiara” di Calangianus, dove i giallorossi di Simone Marini affrontano la Nuorese, seconda a una lunghezza dalla capolista. I padroni di casa sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda.

L’altra formazione che divide il secondo posto con la Nuorese, l’Ilvamaddalena, riceve (anticipata alle 14.30) il Villasimius, che come il Calangianus ha appena due punti di vantaggio sulla zona playout e non vince da cinque turni.

Al “Monteponi” di Iglesias va in scena la partita di cartello tra gli uomini di Giampaolo Murru, quarti in classifica a -2 dalla vetta, e il Lanusei, sesto ma distante solo due punti dai minerari. Punti quindi pesanti per le primissime posizioni.

Al “Ninetto Martinez” di Uri, Ricci e compagni affrontano un Carbonia in ottima salute.

A Cagliari, altra sfida interessante tra la Ferrini e l’Ossese. I blucerchiati navigano in zona playout; l’Ossese, imbattuta ma con ben nove pareggi, punta all’intera posta per affacciarsi alla zona playoff.

Nella parte bassa della classifica spiccano due incontri delicatissimi: Taloro Gavoi–Santa Teresa e Tortolì–Buddusò.

© Riproduzione riservata