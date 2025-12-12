Una scelta che rispetta in pieno lo spirito della neonata figura dei tedofori della Tregua Olimpica: Cristina Chessa Colombino è una delle portatrici della torcia nella tappa di Sassari della Fiamma di Milano-Cortina 2026.

La studentessa sassarese ha avuto un ruolo attivo all’interno del progetto “Giovani per la Pace nel Mediterraneo”. Cristina, insieme alla giovane turca Merve Sahin, il 25 giugno scorso ha presentato e consegnato alle Nazioni Unite a New York la Dichiarazione dei Giovani per la Pace nel Mediterraneo, frutto del lavoro di centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da 11 Paesi del bacino mediterraneo.

La presenza di Cristina Chessa Colombino conferma il legame tra Sassari e il percorso internazionale della Dichiarazione dei Giovani, sottoscritta in città l’8 novembre 2024: una continuità che fa di Sassari una Città della Pace, capace di portare la propria voce – e quella delle nuove generazioni – nel più ampio dialogo mediterraneo e globale.

Il passaggio della Fiamma avverrà intorno alle 10.45 di sabato quando Cristina vestirà i panni di Tedofora della Tregua Olimpica confermando il ruolo di Sassari come città della pace e del ruolo dello sport nel processo di pace in un mondo ancora ostaggio dei conflitti internazionali.

