Malanni di stagione e problemi fisici caratterizzano gli ultimi impegni dell’anno dell’Olbia, di scena domenica allo stadio Caporuscio di Pontinia, nella provincia di Latina, contro l’Anzio. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori in vista della trasferta della 16ª e penultima giornata di andata del campionato di Serie D, che arriva dopo i due importanti pareggi imposti alle battistrada Scafatese e Trastevere.

L’avversario, quartultimo con 15 punti nel girone G, a -4 dall’Olbia, attraversa un momento complicato, reduce com’è da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata sul campo della capolista Scafatese in pieno recupero, e dalle dimissioni dell’allenatore Samuele Bignozzi, e finora contro le formazioni sarde non ha avuto troppa fortuna, collezionando tre kappaò e un successo (contro il Latte Dolce il 16 novembre).

Ma a maggior ragione, anche per queste ragioni, l’Anzio dovrà essere affrontato con la massima attenzione. Per questo la speranza è che per domenica Giancarlo Favarin, alle prese con un organico ridotto ai minimi termini anche dalle partenze delle ultime settimane, riesca a recuperare i giocatori ancora in dubbio. E che, anche in ottica mercato, la staffetta ai vertici del club gallurese tra Swiss Pro e Romi Fuke possa avvenire prima possibile.

Intanto, arriva la comunicazione ufficiale sull’anticipo a sabato 20 dicembre (14.30) del derby casalingo con la Costa Orientale Sarda, che chiude il girone d’andata e il 2025 dei bianchi.

© Riproduzione riservata