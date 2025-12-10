È una certezza: a guidare la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza c’è sempre Matteo Vinci della Ferrini Cagliari. Nell’ultimo turno, nonostante la sconfitta dei cagliaritani contro il Carbonia, il centrocampista è stato ancora una volta giudicato tra i migliori in campo. Per lui i voti raccolti salgono a tredici in altrettante gare.

Subito alle sue spalle si conferma Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, che ha ottenuto il suo dodicesimo punto. I due hanno ormai preso il largo. In terza posizione resta Alessandro Cadau della Nuorese con nove voti. Avanza a quota otto il compagno di squadra Filippo Carraro, che raggiunge così il portiere del Villasimius, Matteo Forzati.

Classifica aggiornata dei migliori:

13 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

12 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

9 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese).

8 PUNTI: Filippo Carraro (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).

7 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Porcheddu (Carbonia); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Adam Idrissi (Tempio); Daniele Cannas (Villasimius).

6 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye e Raffaele Sambiagio (Buddusò); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga e Nicolas Capellino (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins e Nicola Mereu (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).

5 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Clayton Valentini (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Edoardo Piras (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Mario Esposito (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Gabriel Silva Pereira e Federico Usai (Lanusei); Simone Sau (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi e Jacopo Malesa (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius).

