Il settore Ufficiali di gara del Comitato Regionale sardo della Fitp ha indetto un nuovo corso gratuito online per la formazione di nuovi ufficiali di gara che avranno la qualifica di Giudice arbitro regionale. Il corso, che inizierà giovedì 8 gennaio, darò qualifica e preparazione valide per tennis, padel, beach tennis, pickleball e wheelchair tennis, tutte le discipline di racchetta della Federazione.

Sarà un percorso stimolante, un viaggio impegnativo ma piacevole rivolto a chi ha passione e voglia di imparare regole e procedure. Possono partecipare tutti, purché maggiorenni, ma non è condizione necessaria aver giocato o saper giocare. Anzi. Si scopriranno dinamiche e prospettive sconosciute anche a chi è stato un buon giocatore, come il dietro le quinte di una manifestazione, un campionato o un torneo.

Previsti due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle 18 alle 20.30 in video call, sulla piattaforma Zoom (gratuita), per un totale di 15 lezioni online, da seguire da una postazione dotata di una buona connessione e una web cam. Fondamentale nella preparazione la parte dedicata alla compilazione dei tabelloni dei tornei: per farlo si svolgeranno almeno tre lezioni, di sabato, in aula per una durata di circa tre ore. Le prove pratiche si svolgeranno una a nord e una a sud dell’Isola, per andare quanto più possibile incontro ai corsisti. Al termine del percorso ci sarà una prova scritta in presenza e una orale. La sede e la data verrà poi comunicata dai responsabili del corso.

In caso di esito positivo, si conseguirà la qualifica di giudice arbitro regionale, figura federale abilitata alla direzione dei Campionati a squadre e dei tornei regionali e nazionali. Un hobby che può diventare qualcosa in più, perfino un lavoro, in un’epoca di vero e proprio boom del tennis con tante manifestazioni e un numero di giocatori di tutte le fasce d’età sempre in crescita.

I nuovi giudici arbitri saranno slegati da dinamiche di circolo di appartenenza (a differenza della categoria dei giudici di Affiliato), quindi designabili dall’ufficio regionale e nazionale su tutto il territorio.

Nel comunicato del Settore Udg si sottolinea che «c’è bisogno di impegno e di passione per seguire passo passo gli argomenti e arrivare alla fine del percorso non solo in grado di superare la prova finale ma con un bagaglio di preparazione completo. Il corso, tenuto da formatori, già ufficiali di gara e con spiccate capacità di trasferire la propria esperienza oltre la propria conoscenza sfocia poi in un sistema di affiancamento e tutoraggio post corso fino a diventare un Giudice Arbitro completamente autonomo».

Per iscriversi, occorre collegarsi al sito internet udgfit.it, cliccare la sezione “Corsi” e compilare il format entro lunedì 5 gennaio. Per ulteriori informazioni si può inviare una e-mail all'indirizzo web sardegna.ufficialidigara@gmail.com.

