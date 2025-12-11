Il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, recentemente riscritto dal Governo e nell'agenda del Parlamento per la conversione in legge, deve essere subito bloccato. L'appello è dei comitati che sostengono la Pratobello 24 (la proposta di legge che ha avuto l'appoggio di oltre 210mila sardi) ai parlamentari eletti nell'Isola.

Il portavoce dei comitati, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, intravede il rischio concreto di una pioggia di autorizzazioni potenzialmente in grado di produrre danni gravissimi nei territori.

Secondo i comitati, il Governo ha disatteso gli indirizzi della legge delega senza rispettare i poteri e le prerogative delle regioni a Statuto speciale.

Intanto dalla Sardegna è partita la mobilitazione nazionale contro la speculazione energetica: 300 i sindaci coinvolti da Nord a Sud, isole comprese.

