Prima categoria, Bicio Miceli è il nuovo allenatore dell'AbbasantaOriginario di Tonara, ha accettato con entusiasmo la richiesta
Il Gruppo Sportivo Abbasanta comunica che, «dopo una decina di giorni di valutazioni, la guida tecnica della squadra è stata affidata a Bicio Miceli. L'allenatore di Tonara ha accettato con entusiasmo la richiesta e oggi condurrà il primo allenamento. Il mister vanta tante esperienze tra le quali Tonara, Aritzo, Ovodda, Meana e Busachese In bocca al lupo al nuovo mister».
L'Abbasanta occupa attualmente il sestultimo posto del girone C della Prima categoria con 13 punti in classifica.