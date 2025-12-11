Promozione, le sfide della 15esima giornataOcchi puntati su Terralba–Guspini e Villacidrese-Arborea
Sabato alle 15 va in scena la 15esima giornata del girone A di Promozione, con il big match tra Terralba e la capolista Guspini. La squadra di Cristian Dessì, tornata in vetta in solitaria dopo il successo sul Castiadas, affronta un’altra sfida ad alta tensione. Il Terralba, reduce da due ko consecutivi e scivolato a -6 dalla vetta, proverà a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi.
Al campo “Annunziata” di Castiadas, Miranda e compagni cercano riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, ospitando un’Uta in grande crescita. Spicca anche Villacidrese–Arborea, scontro diretto tra terza e quinta forza del campionato.
Il Selargius di Federico Cocco, forte di due vittorie di fila, farà visita alla Baunese (ore 15.30). Alla stessa ora, al Bellavista di Sinnai, si affrontano le due sorprese del torneo: Vecchio Borgo Sant’Elia e Samugheo. A Oristano la Tharros ospita lo Jerzu, galvanizzato dall’impresa contro il Terralba.
Al “Gigi Riva” di Pula, il Pirri di Davide Meloni riceve il Tonara, mentre il Cus Cagliari, ancora alla ricerca di certezze, fa visita al fanalino di coda Ovodda. L’Atletico Cagliari, infine, ospita la Freccia Parte Montis in una sfida che mette in palio punti pesanti per la salvezza.
Nel girone B, anticipata a sabato, alle 16, Macomerese-Bonorva (si gioca a Borore).