Il Bonorva neopromosso in Eccellenza parla sempre più argentino. La società reduce dal trionfo nei playoff di Promozione ha annunciato un colpo da novanta per l’attacco: Tomás Pavone. Argentino, classe 1990, è alla sua terza esperienza in Sardegna dopo quelle con l’Iglesias nella prima parte della stagione 2024-2025 e al Carbonia da dicembre 2024 allo scorso giugno.

Tomás Pavone è il fratello di Mariano, celebre ex attaccante argentino che ha avuto una lunga carriera soprattutto con le maglie di Estudiantes (vinse un campionato e fu capocannoniere sia della Primera División argentina sia della Copa Libertadores), Betis in Spagna e River Plate. Rispetto al nuovo attaccante del Bonorva, il fratello è più grande di otto anni.

L’innesto di Pavone, che nella scorsa stagione ha segnato undici gol in campionato con il Carbonia, arricchisce ulteriormente un attacco che nelle ultime settimane aveva visto la firma di Bruno Lemiechevsky (altro argentino) e Victory Igene. Fra le altre novità per il confermato allenatore Michele Pulina ci sono il portiere Davide Congiunti e il difensore Marco Russu. Solo da ufficializzare un ulteriore argentino, l’ex Cos Alessandro Balbo.

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