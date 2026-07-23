Ultime due fatiche nella regular season della Poule Scudetto di Serie A per il Cagliari Beach Soccer, che si gioca le possibilità di entrare nelle Final Eight che assegnano il titolo di campione d’Italia maschile. La squadra di Angelo D’Amico sarà protagonista nella tappa di Anzio domani alle 17.15 contro il We Beach Catania e sabato alle 16.45 contro l’Icierre Lamezia.

Il Cagliari riparte con i 9 punti in classifica conquistati nelle precedenti sette giornate (tre vittorie e quattro sconfitte), che al momento valgono il quinto posto assieme a Sambenedettese e Città di Milano. Degli avversari, il We Beach Catania è terzo a quota 12 e l’Icierre Lamezia è ottava con 7 punti: si qualificano alle Final Eight le prime sette in classifica più la migliore della Poule Promozione.

È già scesa sulla sabbia di Anzio invece la squadra femminile del Cagliari Beach Soccer, che dopo aver trionfato il mese scorso in Coppa Italia è ora protagonista in campionato. Le ragazze rossoblù hanno cominciato al meglio il proprio girone: oggi il 5-2 sul Velletri (doppietta di Yu, gol di Privitera e Baldini più un’autorete) ha permesso di conquistare con due turni d’anticipo la qualificazione alle Final Four, dopo aver battuto Genova ieri (5-2) e Anzio avantieri (9-4). Il Cagliari è primo con 9 punti come il Città di Milano, avversario domani alle 11, poi chiuderà sabato alle 10 contro Lady Terracina.

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