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23 luglio 2026 alle 16:43
Verde Isola, la nuova punta è arrivata: si chiama Matteo PorcedduPer il bomber una buona opportunità per trovare continuità e gol
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Nuovo attaccante per la Verde Isola che ufficializza l'arrivo di Matteo Porceddu. Il bomber classe 2000 si unisce alla squadra di Albertino Melis e rimpolpa il parco attaccanti composto già dall'ex capocannoniere della stagione scorsa, Samuele Curreli e dal nuovo acquisto Attilio Marongiu.
Per Porceddu è una buona opportunità per trovare continuità e gol, dopo che nella sua carriera ha vestito le maglie di Sant'Elena, Castiadas, Selargius e Pirri tra le tante.
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