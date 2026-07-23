Nuovo attaccante per la Verde Isola che ufficializza l'arrivo di Matteo Porceddu. Il bomber classe 2000 si unisce alla squadra di Albertino Melis e rimpolpa il parco attaccanti composto già dall'ex capocannoniere della stagione scorsa, Samuele Curreli e dal nuovo acquisto Attilio Marongiu.

Per Porceddu è una buona opportunità per trovare continuità e gol, dopo che nella sua carriera ha vestito le maglie di Sant'Elena, Castiadas, Selargius e Pirri tra le tante.

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